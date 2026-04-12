Il Milan ha subito una sconfitta pesante a San Siro contro l'Udinese, evidenziando un momento difficile per la squadra. Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato che questa situazione rappresenta una vera crisi per il club e ha criticato le decisioni di allenatore Allegri, sostenendo che avrebbe smentito le proprie idee di calcio durante la partita. La prestazione della squadra è stata al centro di discussioni, con particolare attenzione alle scelte tecnico-tattiche del tecnico.

Il Milan cambia faccia e volto tattico contro l'Udinese, ma è una scelta che non paga. La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo con poca voglia e poche idee offensive e difensive e cade sotto i colpi della squadra friulana, disposta in campo in modo perfetto da Kosta Runjaic che ha vinto nettamente il duello con l'allenatore rossonero. A parlare del KO del Diavolo ci ha pensato anche il giornalista Sandro Sabatini nel suo pezzo per Calciomercato.com. "Ora per il Milan è crisi vera, non più nella logica del secondo posto ma del quarto che significa posto Champions League. Questo ko dimostra che il Milan non può cambiare se stesso, il suo DNA, la sua versione migliore, quella di una squadra attenta, coperta e pronta a partire in contropiede.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Ora per il Milan è crisi vera. Allegri ha sconfessato le sue idee di calcio”

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