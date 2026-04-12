Francesco Rutelli ha commentato il ruolo del lavoro di squadra nella gestione del governo cittadino, sottolineando l'importanza dell’innovazione per il futuro di Roma. Durante un’intervista, ha anche parlato della sua famiglia, menzionando il trisnonno, uno dei fondatori del genio militare. Queste dichiarazioni sono state fatte in un momento di riflessione sulla storia familiare e sulle sfide legate alla guida della città.

Francesco Rutelli, la sua famiglia meriterebbe un trattato. «Sì, una famiglia impegnativa. Mio trisnonno, Felice Martini, è uno dei fondatori del genio militare. E ha disegnato l’ultima versione dell’arsenale di Venezia. Una volta Francesco Cossiga mi disse: “Come fai a essere pacifista quando tuo nonno era capo della piazza militare sabauda?”. E io: "E tu come fai a saperlo?". Mi rispose: "Io so tutto". A un altro ramo della famiglia di mio padre apparteneva Ottavio Marini, da Loreto. Direttore generale delle Belle Arti, aveva un ufficio dentro Palazzo Venezia. Fece piantare i due pini davanti all'Altare della Patria, la cui vista dalla finestra trovava pesante per il candore del marmo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rutelli: «Governare è un gioco di squadra. Nel futuro di Roma l?innovazione»

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