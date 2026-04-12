Sabato 11 aprile 2026, l’Idroscalo di Segrate ha ospitato un grande raduno di appassionati di motociclismo, che ha segnato l’inizio della stagione delle due ruote. Le sponde dell’area sono state attraversate da numerosi motori, creando un’atmosfera vivace e rumorosa. L’evento ha attirato molti partecipanti, che hanno portato le proprie moto e condiviso la passione per il mondo delle due ruote.

Le sponde dell’Idroscalo di Segrate sono state invase sabato 11 aprile 2026 da un massiccio raduno di appassionati di motociclismo, segnando l’apertura ufficiale della stagione delle due ruote. L’evento, denominato Riding Season, è stato organizzato dagli Hells Angels Mc Milano e ha la partecipazione di centinaia di motociclisti provenienti da diverse zone d’Italia, con un particolare su modelli custom, chopper e Harley-Davidson. L’appuntamento ha trasformato il bacino milanese in una vetrina itinerante dedicata al mondo del design meccanico personalizzato. I visitatori hanno potuto osservare da vicino esemplari unici caratterizzati da soluzioni tecniche originali, come forcelle estremamente lunghe, serbatoi con finiture cromate e verniciature vivaci, riflettendo lo stile easy rider che contraddistingue questa sottocultura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugito di motori a Segrate: l’Idroscalo si accende con il custom

Formula 1 e non solo, Sky accende i motori: offerta infinita e presto il ritorno di Vanzini(Adnkronos) – Sky si prepara alla stagione 2026 dei motori, con la Formula 1 in copertina, e non vede l’ora di riabbracciare Carlo Vanzini, la voce...

Il Buffalo food festival: si mangia e si balla all'IdroscaloAll'Idroscalo di Milano Pasqua e Pasquetta si festeggiano all'insegna del buon cibo e del divertimento.