Ruggi di Salerno attività di verifica sugli accessi e gestione integrata di situazioni di fragilità sociale

In relazione a quanto pubblicato dai media, la Direzione ha avviato un'attività di verifica sugli accessi e sulla gestione delle situazioni di fragilità sociale presso il Ruggi di Salerno. L'intervento si concentra sul monitoraggio dei flussi e sulle procedure adottate per garantire un intervento integrato. La comunicazione ufficiale specifica che l'operazione riguarda le modalità di accesso ai servizi e le modalità di assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti In riferimento a quanto riportato dagli organi di stampa, la Direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno è immediatamente intervenuta disponendo un sopralluogo teso a verificare la situazione segnalata all’interno del presidio. Nel corso del sopralluogo, effettuato dalla Direzione Generale con il supporto della Direzione Medica di Presidio e dell’Ufficio Tecnico, è stata accertata la presenza di tre persone senza dimora, due presso il VII piano dei Corpi C-D ed una presso il III piano del Corpo H-L-K, nello specifico, in entrambi i casi, pianerottoli di accesso ad aree tecniche, destinate esclusivamente al personale addetto alla manutenzione degli impianti meccanici e delle centrali tecnologiche (Unità Trattamento Aria).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ruggi di Salerno, attività di verifica sugli accessi e gestione integrata di situazioni di fragilità sociale L’impegno di Fondazione Futuro : "Importante valorizzare il talento di chi vive situazioni di fragilità"Fondazione Futuro Ets di Pierluigi Bancale presenta un nuovo incontro del progetto ’Il Talento Riscoperto’, un’iniziativa dedicata al reinserimento... Leggi anche: Mareggiate e allagamenti, il Comune: "Segnalate emergenze e situazioni di fragilità"