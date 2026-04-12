Domenica alle 15:30, sul campo del Mirabello, si svolgerà una partita di rugby tra i Diavoli e i Lyons Piacenza. La gara riguarda la classifica della Serie A Elite e rappresenta un incontro importante per entrambe le squadre. I due team si sfideranno in quella che si preannuncia una partita intensa, con l’obiettivo di ottenere punti utili per le rispettive posizioni in campionato.

Il campo sportivo del Mirabello si prepara ad accogliere, nella giornata di domenica alle 15:30, una sfida cruciale per la classifica della Serie A Elite, che vedrà i Diavoli ospitare i Lyons Piacenza. Il match, inserito nel sedicesimo turno del campionato, vede contrapposte due formazioni con traiettorie opposte: da un lato il Valorugby, che punta a consolidare la propria posizione di vertice dopo le recenti vittorie contro Rovigo e Fiamme Oro; dall’altro i piacentini, attualmente situati in penultima posizione ma reduci da un successo ottenuto sul campo del Mogliano. L’evoluzione tecnica dei Lyons e la sfida della concentrazione per i Diavoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugby, Valorugby sfida i nuovi Lyons: test di forza al Mirabello

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