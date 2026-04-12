rugby serie a elite a caccia del successo anche per tirare il fiato

A tre partite dalla conclusione della stagione regolare di Rugby Serie A Elite, il quadro delle qualificazioni ai play-off si sta delineando. Il Petrarca ha già ottenuto la qualificazione alle semifinali grazie alla vittoria di venerdì, mentre Valorugby, Viadana e Rovigo si trovano in una posizione più favorevole rispetto alle Fiamme Oro, con un vantaggio di qualche punto in classifica. La classifica contribuisce a chiarire le possibilità di accesso alle fasi finali.

A tre giornate dalla fine della stagione regolare di Elite la situazione della corsa ai play-off sembra essersi fatta più chiara: il Petrarca è già in semifinale dopo la vittoria di venerdì, mentre Valorugby, Viadana e Rovigo hanno preso un minimo ma forse decisivo vantaggio sulle Fiamme Oro. La squadra romana conserva però una speranza di tornare in gioco poiché nelle ultime due giornate avrà a disposizione gli scontri diretti con Viadana e Rovigo. Per il Valorugby le semifinali scudetto sembrano dunque a un passo: i Diavoli hanno oggi la prima occasione di raggiungerle, affrontando alle 15.30 al Mirabello i Lyons Piacenza. Una vittoria in questo derby, anche senza bonus, renderebbe certo per Brisighella e compagni un posto in semifinale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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