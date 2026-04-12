Rubati dati militari e informazioni sensibili | il mistero dell' hackeraggio del supercomputer cinese

Recentemente si è diffusa la notizia di un attacco informatico di grande portata contro un supercomputer cinese. Secondo le fonti, sono stati sottratti dati militari e informazioni sensibili. Le autorità coinvolte stanno indagando sull'accaduto, che avrebbe causato danni significativi alla sicurezza informatica del sistema colpito. L'evento ha suscitato preoccupazioni sulle vulnerabilità delle infrastrutture tecnologiche nazionali e sulla possibilità di ulteriori attacchi simili.

La Cina sarebbe stata colpita da un attacco informatico senza precedenti. Il bersaglio? Uno dei più importanti supercomputer del Paese: il National Supercomputing Center di Tianjin, una struttura chiave che fornisce capacità di calcolo a migliaia di enti, tra cui agenzie scientifiche e organizzazioni legate alla difesa. Fantomatici hacker sarebbero riusciti a sottrarre una quantità enorme di dati sensibili, tra cui documenti classificati, progetti militari e ricerche scientifiche avanzate. L’episodio è ancora avvolto nella nebbia e i dettagli sono ancora scarsi. L’hackeraggio del supercomputer cinese. Secondo quanto riportato dalla Cnn,l’ ’hacker, che si fa chiamare FlamingChina, sostiene di aver avuto accesso al sistema per mesi senza essere individuato, riuscendo a estrarre oltre 10 petabyte di dati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Rubati dati militari e informazioni sensibili”: il mistero dell'hackeraggio del supercomputer cinese Esprinet, attacco hacker dal gruppo ALP-001, compromessi 1,2 terabyte di dati aziendali, a rischio informazioni sensibiliSecondo fonti interne l'attacco ha compromesso 1,2 terabyte di dati aziendali mettendo a rischio informazioni sensibili di clienti e fornitori... Leggi anche: Chrome sotto attacco: malware AI infetta 300.000 utenti, rubati dati sensibili tramite estensioni fraudolente.