Rubano auto a San Sisto e tentano colpo al Postamat

Nella zona di San Sisto, sono state rubate alcune auto e i ladri avevano pianificato un colpo anche al Postamat di Castel del Piano. Tuttavia, la segnalazione di veicoli sospetti di fronte allo sportello ha impedito l'esecuzione dell’azione. Questa vicenda si inserisce in un periodo in cui i tentativi di furto erano già stati numerosi negli ultimi due mesi.

Poteva essere il quarto colpo in neanche due mesi. Ma la segnalazione delle auto proprio davanti allo sportello Postamat di Castel del Piano ha fatto sfumare il piano dei ladri. Che con le stesse auto sono scappati, inseguiti dagli agenti della squadra volante, riuscendo a far perdere le loro tracce. Abbandonate le vetture, rubate poco prima a San Sisto, sono riusciti a dileguarsi, probabilmente a piedi almeno per un primo tratto. Le vetture sono state recuperate nella zona di Strozzacapponi, in una gli agenti hanno recuperato diversi arnesi che, presumibilmente, sarebbe potuto servire per portare a termine il colpo. Tra il materiale...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rubano auto a San Sisto e tentano colpo al Postamat Colpo al postamat con auto ariete: ladri fuggiti a mani vuoteSpilamberto (Modena), 20 marzo 2026 – Una banda di malviventi ha assaltato questa notte il Postamat di San Vito di Spilamberto. Rubano un’auto, poi tentano due colpi in paese: via gioielli, pc e smartphoneDue denunce a piede libero per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.