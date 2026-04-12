Ruba formaggi e prosciutto al supermercato | 34enne denunciata

Una donna di 34 anni è stata denunciata dopo aver tentato di portare via dodici punte di formaggio e un trancio di prosciutto dal supermercato. Secondo quanto ricostruito, avrebbe nascosto gli alimenti nella borsa dopo aver girato tra gli scaffali senza acquistarli. La donna è stata fermata dalle forze dell'ordine e denunciata per tentato furto.

Avrebbe rubato dodici punte di formaggio e un trancio di prosciutto, occultandoli nella borsa dopo aver girato tra gli scaffali del supermercato. Per questo una 34enne di origine caraibica è stata denunciata dai Carabinieri della stazione di Sorbolo Mezzani con l’accusa di furto.L’episodio risale.🔗 Leggi su Parmatoday.it Ubriaca nel parcheggio del supermercato dove non poteva stare: denunciata 34enne comascaEra destinataria di un foglio di via che le vietava la permanenza nel Comune di Lentate sul Seveso. Mangia di nascosto le punte dei formaggi al supermercato: pensionato colto in flagrante a PadovaPer mesi ha trasformato il banco dei formaggi nel suo personale angolo degustazione, lasciando dietro di sé confezioni rovinate e un conto sempre più...