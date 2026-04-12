La comunità di Roverbella ha preso parte alla 65ª edizione del Carnevalissimo, evento che ha coinvolto numerose famiglie e cittadini nelle strade del centro. Durante la manifestazione, sono stati esposti 11 carri e circa 120 bambini hanno partecipato alle attività e alle sfilate, riempiendo le vie di colori e allegria. La festa ha rappresentato un momento di tradizione e di coinvolgimento per la località.

La comunità di Roverbella ha celebrato la sua tradizione con la 65ª edizione del Carnevalissimo, un evento che ha la partecipazione di numerose famiglie e cittadini nelle vie del centro. La manifestazione, che ha trovato il suo culmine oggi pomeriggio con la sfilata dei carri, ha coinvolto attivamente i più giovani e le associazioni locali, consolidando un appuntamento storico per l’area. Il programma della festa tra parate e intrattenimento per i più piccoli. Il cuore pulsante della giornata odierna è stato rappresentato dal passaggio dei carri allegorici lungo le strade del paese. In totale, undici strutture colorate hanno animato il percorso, accompagnate dall’entusiasmo di 120 bambini appartenenti sia alla scuola dell’infanzia che alla primaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roverbella, 11 carri e 120 bambini: trionfo di colori al Carnevalissimo

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