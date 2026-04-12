Rosarno attacco al medico | incendio nell’ambulatorio per intimidirlo

Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio ha interessato l’ingresso dell’ambulatorio di un medico di base a Rosarno. Le fiamme hanno danneggiato la zona d’ingresso dell’edificio, configurandosi come un atto intimidatorio diretto al professionista. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il fuoco e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Tra le ombre della notte trascorsa tra venerdì e sabato, un incendio ha colpito l'ingresso dell'ambulatorio del dottor Aldo Ingegnere a Rosarno, configurandosi come un chiaro atto intimidatorio nei confronti del medico di base. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire l'emergenza, mentre la Procura di Palmi ha immediatamente avviato i rilievi per identificare i responsabili di questo gesto violento. L'impatto sulla sanità locale e la reazione dell'Ordine dei Medici Il Consiglio dell'Or .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rosarno, attacco al medico: incendio nell’ambulatorio per intimidirlo Leggi anche: Incendiato il portone di un ambulatorio medico a Rosarno: "Gesto vile" Visite, farmaci, flebo e iniezioni nell’ambulatorio abusivo. Falso medico denunciatoCampi Bisenzio (Firenze), 23 marzo 2026 – Un falso ambulatorio medico allestito in un appartamento e gestito da una persona senza alcun titolo...