Questa sera alle 18:30, l’Opificio delle Arti Aurea Factory in Carrara Finizia 59 ospiterà un evento dedicato alla letteratura, con la partecipazione dell’autrice Rosanna Pasculli. L’incontro prevede un momento di scambio tra scrittrice e pubblico, in cui si discuterà di temi legati alla scrittura e alla lettura. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative culturali che coinvolgono la comunità locale.

L’Opificio delle Arti Aurea Factory, situato in Carrara Finizia 59, ospiterà questa sera, domenica 12 aprile, alle ore 18:30, un appuntamento che mette al centro il dialogo tra scrittrice e lettori. L’evento vede protagonista Rosanna Pasculli, autrice del volume Da casa mia si vedono i treni pubblicato da BookaBook nel 2026, e si inserisce nell’ambito delle attività del gruppo di lettura denominato La Leggerezza. Questa iniziativa è promossa dalla CompagniAurea APS, associazione di promozione sociale che coordina il progetto culturale. La dinamica della partecipazione collettiva nel territorio. Il programma della serata prevede una struttura articolata che parte con l’intervento di Francesco Sinigaglia, il quale ricopre la carica di presidente dell’associazione promotrice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rosanna Pasculli all’Opificio: la letteratura diventa un rito collettivo

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