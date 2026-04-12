Roman Reigns afferma con chiarezza che attualmente non esiste alcuna vera competizione per la WWE nel settore del wrestling professionistico. Il wrestler sottolinea la posizione dominante della federazione e la mancanza di avversari che possano rappresentare una reale minaccia alla sua leadership. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla supremazia della WWE e sulla mancanza di rivali all’altezza nel panorama attuale.

Roman Reigns non usa mezzi termini quando si parla di gerarchia nel mondo del wrestling. Intervistato da Nico Leonard, The Tribal Chief ha affrontato un tema che divide da sempre i fan: esiste davvero un’alternativa alla WWE per chi punta al vertice assoluto? La risposta di Roman Reigns non lascia spazio a interpretazioni. Pur riconoscendo l’esistenza di altre promotion e di altri contesti lavorativi nel wrestling, per lui il discorso si chiude quando si parla di eccellenza assoluta. “Non c’è vera competizione per noi. Ci sono altre promotion, altri posti dove lavorare nel wrestling, ma se vuoi essere nello show di punta, se vuoi essere considerato al vertice assoluto della montagna, devi essere in WWE.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Roman Reigns non ha dubbi: “Non c’è vera competizione per la WWE”

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