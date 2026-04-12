Roma | paura a Cinecitta’ con mannaia prova a sfondare porta ex compagna arrestato

A Cinecittà, a Roma, un uomo si è presentato davanti alla casa della sua ex compagna armato con una mannaia, un martello e un noccoliere con lame. Durante l’episodio, ha cercato di sfondare la porta dell’appartamento. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo sul posto. La vicenda ha provocato preoccupazione tra i residenti della zona.

Un episodio di violenza domestica si è verificato a Roma, precisamente nella zona di Cinecittà, dove un uomo si è presentato armato di una mannaia, un martello e un noccoliere dotato di lame, di fronte alla nuova abitazione della sua ex compagna. L’uomo ha tentato di sfondare la porta, producendo colpi e urla così forti da allertare i vicini, che si sono preoccupati per la situazione. Tuttavia, è stata la donna, che si trovava in casa con i suoi quattro figli minorenni avuti con l’ex compagno, a mantenere la calma e a contattare il numero d’emergenza 112 per chiedere aiuto. Intervento dei Carabinieri e Arresto. Immediatamente, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, che hanno trovato l’uomo intento a colpire la porta con la mannaia.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: paura a Cinecitta’, con mannaia prova a sfondare porta ex compagna, arrestato Leggi anche: Roma, armato di mannaia, martello e tirapugni tenta di sfondare la porta dell’ex all’alba: arrestato Cinecittà, tenta di abbattere la porta a colpi di mannaia: dentro l'ex moglie con i 4 figli piccoliHa rintracciato la ex compagna nel suo nuovo appartamento di Cinecittà, quello dove si era rifugiata proprio per sfuggire a quell'uomo diventato un...