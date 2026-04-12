A Roma, nella casa famiglia Ain Karim, si è svolta l’inaugurazione di un murale intitolato “Metamorfosi”, realizzato dall’artista Uman. La cerimonia ha coinvolto membri della comunità e rappresentanti locali. La parete dipinta si trova all’interno della struttura di accoglienza, dedicata a progetti sociali e di supporto alle persone in difficoltà. L’opera è visibile a tutti e si inserisce tra le iniziative di promozione culturale e sociale della comunità.

Nella comunità di accoglienza Ain Karim, situata a Roma, si è tenuta un’importante cerimonia di inaugurazione del murale intitolato “Metamorfosi”, realizzato dall’artista Uman. Questo evento ha visto la partecipazione degli affetti di Anna Laura Braghetti, figura centrale nel progetto. L’opera, come si legge in una nota ufficiale, è stata concepita per sostenere i progetti sociali della comunità, in particolare il progetto Salim, ideato e strutturato da Anna Laura Braghetti in collaborazione con gli ospiti e gli operatori della casa famiglia. Il Progetto Salim e il suo Impatto Sociale. Il progetto Salim ha come obiettivo principale quello di accompagnare e sostenere adolescenti in difficoltà, offrendo loro spazi di incontro e percorsi individuali che possano aiutarli a superare le sfide quotidiane.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: il murale “Metamorfosi” nella casa famiglia Ain Karim per sostenere progetti sociali

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