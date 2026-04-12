Roma Follia all’alba Tenta di abbattere la porta dell’ex per irrompere armato di mannaia martello e noccoliere 47enne arrestato dai Carabinieri

Alle prime ore del mattino, i Carabinieri di Roma sono intervenuti in un quartiere della città dopo una segnalazione. Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato di forzare la porta di un’abitazione con armi come una mannaia, un martello e un noccoliere. L’individuo è stato fermato e arrestato sul posto. La scena si è svolta senza ulteriori conseguenze per le persone coinvolte.

La vicenda ha origine da una separazione difficile: la donna, per sfuggire all’uomo, si è trasferita in un nuovo appartamento in zona Cinecittà. Il 47enne è però riuscito a rintracciarla, presentandosi davanti all’ingresso armato di un vero e proprio kit d’offesa: una mannaia, un martello e un noccoliere dotato di lame. I momenti che sono seguiti sono stati di puro terrore. Mentre l’uomo infieriva con estrema violenza sulla porta nel tentativo di sfondarla, la donna, barricata all’interno insieme ai quattro figli minorenni avuti da lui, è riuscita a chiamare il numero di emergenza 112. Durante la telefonata con l’operatore, le urla dei bambini e i violenti colpi che rimbombavano nell’appartamento sono stati uditi distintamente anche dai vicini di casa.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma. Follia all’alba. Tenta di abbattere la porta dell’ex per irrompere armato di mannaia, martello e noccoliere. 47enne arrestato dai Carabinieri Leggi anche: Verbania, tenta di sfondare la porta dell’ex moglie davanti ai figli: arrestato 47enne Tenta rapina nel bar armato di stecca da biliardo: 36enne arrestato dai carabinieriAttimi di forte tensione nella notte a Villa Literno, dove il pronto intervento dei Carabinieri della locale Stazione ha permesso di sventare una...