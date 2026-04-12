Roma chiude la Prova Nazionale Paralimpica | la domenica della spada incorona sei vincitori

A Roma si è conclusa la Prova Nazionale Paralimpica di scherma in carrozzina, con una giornata dedicata interamente alla disciplina della spada. Le gare si sono svolte nel Centro Logistico Sportivo dell’Aeronautica Militare, situato nel complesso dell’Urbe. Durante la giornata sono stati proclamati sei vincitori nelle varie categorie della prova. La manifestazione ha coinvolto atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Si è chiusa a Roma la Prova Nazionale Paralimpiaca con una domenica interamente dedicata alla spada in carrozzina, sulle pedane del Centro Logistico Sportivo dell’Aeronautica Militare, nel complesso dell’Urbe. La giornata ha avuto anche un valore simbolico e promozionale, grazie alla presenza del “2° Memorial Agesilao Greco”, iniziativa rivolta a Prime Lame ed Esordiente della scherma olimpica. In questo contesto, tra sport e partecipazione, sono andate in scena sei competizioni ce hanno completato il programma del weekend romano. Nella categoria A maschile si è imposto Luca Palatina dell’Accademia Scherma Livorno, capace di chiudere davanti a Samuele Frascaroli della Zinella Scherma San Lazzaro di Savona.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Si chiude a Roma la quarta Assemblea nazionale della Rete dei Comuni sostenibili Boccia paralimpica, al via la 6ª edizione della gara nazionale “Terra d’Otranto”GALLIPOLI – Il Salento si prepara a diventare il cuore pulsante della boccia paralimpica.