Roma armato di mannaia martello e tirapugni tenta di sfondare la porta dell'ex all'alba | arrestato
All’alba, un uomo armato di mannaia, martello e tirapugni ha cercato di forzare l’ingresso nell’abitazione dell’ex. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato prima che riuscisse a sfondare la porta. La scena si è svolta in una zona residenziale, senza che si registrassero feriti. L’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito.
All’alba prova a entrare in casa dell’ex con mannaia, martello e tirapugni. I carabinieri lo fermano prima che sfondi la porta. In casa anche quattro figli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Roma. Follia all’alba. Tenta di abbattere la porta dell’ex per irrompere armato di mannaia, martello e noccoliere. 47enne arrestato dai CarabinieriLa vicenda ha origine da una separazione difficile: la donna, per sfuggire all’uomo, si è trasferita in un nuovo appartamento in zona Cinecittà.
Tenta di sfondare la porta dei vicini con un martello: arrestato per tentato furtoSabato mattina la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino gambiano per il reato di tentato furto in abitazione.