Roma armato di mannaia martello e tirapugni tenta di sfondare la porta dell'ex all'alba | arrestato

All’alba, un uomo armato di mannaia, martello e tirapugni ha cercato di forzare l’ingresso nell’abitazione dell’ex. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato prima che riuscisse a sfondare la porta. La scena si è svolta in una zona residenziale, senza che si registrassero feriti. L’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito.