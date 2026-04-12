Roberto Fico | attivate 16 nuove case di comunità in Campania per il benessere sociale

In Campania sono state aperte 16 nuove case di comunità, secondo quanto annunciato da un rappresentante istituzionale. Queste strutture sono state attivate con l’obiettivo di migliorare i servizi sociali e sanitari nella regione. L’intervento riguarda l’implementazione di servizi di assistenza diretta alla popolazione locale. La notizia riguarda il quadro delle iniziative in corso per rafforzare l’assistenza territoriale.

"> Il Futuro della Sanità Territoriale in Campania. Napoli, 10 aprile 2026 – Oggi, durante la riunione di giunta a Palazzo Santa Lucia, è stato annunciato un importante pacchetto di provvedimenti per il rafforzamento della sanità territoriale in Campania. Il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha sottolineato che questo rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un sistema sanitario più vicino alle necessità dei cittadini. La principale novità riguarda l’attivazione di 16 nuove case di comunità, che portano il totale a ben 51. Queste strutture sono destinate a facilitare l’accesso ai servizi sanitari, creando un punto di riferimento per le persone che necessitano di assistenza.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Roberto Fico: attivate 16 nuove case di comunità in Campania per il benessere sociale. Sanità territoriale sui Nebrodi: attivate tre nuove Case della Comunità finanziate dal PnrrStrutture operative a San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e San Piero Patti rafforzano l’assistenza di prossimità con servizi integrati,... Case di Comunità, disastro Campania: attive meno dell’8%. Vertice di Fico coi direttori AslCase e ospedali di comunità finanziati dal Pnrr ancora al palo in Campania: su 214 strutture previste, solo 16 attive.