Roberta Valente – Notaio in Sorrento intervista a Flavia Gatti | Per interpretare Leda ho fatto un lavoro di ricerca Non sempre essere belli aiuta bisogna dimostrare il doppio
Dal 12 aprile 2026 andrà in onda su Raiuno la nuova fiction intitolata “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”. L’attrice che interpreta il personaggio principale ha spiegato di aver svolto un approfondito lavoro di ricerca per interpretare Leda, sottolineando che l’aspetto estetico non sempre favorisce, e che è necessario impegnarsi ancora di più per dimostrare le proprie capacità. Durante l’intervista, ha anche parlato del suo approccio alla recitazione e delle sfide affrontate nel ruolo.
Dal 12 aprile 2026 arriva su Raiuno la nuova fiction “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, in onda per quattro domeniche consecutive, una coproduzione Rai Fiction e Rodeo Drive diretta da Vincenzo Pirozzi e interpretata da Maria Vera Ratti insieme ad Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e Sebastiano Somma nel ruolo di Capasanta. Ideata da Alessia Palumbo e scritta con Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer e Maria Teresa Trigiante, la serie segue le vicende di Roberta, una notaia brillante ma rigida, abituata a pianificare ogni dettaglio della sua vita per evitare sorprese, dopo un passato doloroso che l’ha segnata profondamente. Il...🔗 Leggi su Superguidatv.it
“Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, intervista a Erasmo Genzini: “A Vito invidio la sua bontà d’animo. Leda rappresenta il passato, l’incontro con Roberta cambierà il suo approccio nei confronti degli altri e di se stesso”La nuova fiction Rai “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, in onda da domenica 12 aprile su Raiuno in quattro serate, racconta le vicende di...
“Roberta Valente – Notaio a Sorrento”, intervista a Maria Vera Ratti: “Roberta si prende tanto sul serio, nella vita sono più elastica. Nessuna similitudine tra lei ed Enrica de Il Commissario Riccardi”Altro che professione monotona: il mestiere di notaio diventa sorprendentemente coinvolgente in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie...