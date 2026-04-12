Roberta Valente – Notaio in Sorrento intervista a Flavia Gatti | Per interpretare Leda ho fatto un lavoro di ricerca Non sempre essere belli aiuta bisogna dimostrare il doppio

Dal 12 aprile 2026 andrà in onda su Raiuno la nuova fiction intitolata “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”. L’attrice che interpreta il personaggio principale ha spiegato di aver svolto un approfondito lavoro di ricerca per interpretare Leda, sottolineando che l’aspetto estetico non sempre favorisce, e che è necessario impegnarsi ancora di più per dimostrare le proprie capacità. Durante l’intervista, ha anche parlato del suo approccio alla recitazione e delle sfide affrontate nel ruolo.