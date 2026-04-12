Roberta Valente – Notaio in Sorrento intervista a Flavia Gatti | Per interpretare Leda ho fatto un lavoro di ricerca Non sempre essere belli aiuta bisogna dimostrare il doppio

Da superguidatv.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 aprile 2026 andrà in onda su Raiuno la nuova fiction intitolata “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”. L’attrice che interpreta il personaggio principale ha spiegato di aver svolto un approfondito lavoro di ricerca per interpretare Leda, sottolineando che l’aspetto estetico non sempre favorisce, e che è necessario impegnarsi ancora di più per dimostrare le proprie capacità. Durante l’intervista, ha anche parlato del suo approccio alla recitazione e delle sfide affrontate nel ruolo.

Dal 12 aprile 2026 arriva su Raiuno la nuova fiction “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, in onda per quattro domeniche consecutive, una coproduzione Rai Fiction e Rodeo Drive diretta da Vincenzo Pirozzi e interpretata da Maria Vera Ratti insieme ad Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e Sebastiano Somma nel ruolo di Capasanta. Ideata da Alessia Palumbo e scritta con Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer e Maria Teresa Trigiante, la serie segue le vicende di Roberta, una notaia brillante ma rigida, abituata a pianificare ogni dettaglio della sua vita per evitare sorprese, dopo un passato doloroso che l’ha segnata profondamente. Il...🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, intervista a Flavia Gatti: “Per interpretare Leda ho fatto un lavoro di ricerca. Non sempre essere belli aiuta, bisogna dimostrare il doppio”

“Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, intervista a Erasmo Genzini: “A Vito invidio la sua bontà d’animo. Leda rappresenta il passato, l’incontro con Roberta cambierà il suo approccio nei confronti degli altri e di se stesso”La nuova fiction Rai “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, in onda da domenica 12 aprile su Raiuno in quattro serate, racconta le vicende di...

“Roberta Valente – Notaio a Sorrento”, intervista a Maria Vera Ratti: “Roberta si prende tanto sul serio, nella vita sono più elastica. Nessuna similitudine tra lei ed Enrica de Il Commissario Riccardi”Altro che professione monotona: il mestiere di notaio diventa sorprendentemente coinvolgente in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie...

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