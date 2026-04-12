Robert Pattinson ha indossato la scarpa preferita dagli esperti di moda maschile in The Drama

In un episodio recente, un attore ha indossato una scarpa ritenuta molto apprezzata dagli esperti di moda maschile, durante una scena di un film. La scelta del modello ha attirato l’attenzione di appassionati e critici, che hanno notato il dettaglio nel look dell’attore. Tutti i prodotti mostrati sono stati selezionati dai redattori di GQ Italia, e l’acquisto tramite i link di vendita può generare commissioni per l’azienda.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se sapete qualcosa di me, saprete che sono — prima di tutto — un tipo da sneaker. Riesco a identificare un paio dall'altra parte della strada solo dalla forma della linguetta, dalla disposizione dei pannelli o dal taglio della suola. La mia adorabile editor, Mahalia Chang, definisce il mio talento "inquietante", cosa che scelgo di interpretare come un complimento. Ma per quanto io sia fissato con le scarpe da ginnastica, so apprezzare anche una buona scarpa che non sia una sneaker.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Robert Pattinson ha indossato la scarpa preferita dagli esperti di moda maschile in The Drama Per la campagna promozionale del film The Drama, in cui recita a fianco di Robert Pattinson, Zendaya ha scelto un ensemble total white di The RowPer la campagna promozionale del film The Drama, in cui recita a fianco di Robert Pattinson, Zendaya ha scelto un ensemble total white di The Row... The Drama con Zendaya e Robert Pattinson, la recensione del filmNon si può svelare troppo della trama perché lo spoiler rovinerebbe davvero tutto, ma possiamo dire che comincia con la classica storia di lui...