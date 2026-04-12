Robert Del Naja è stato arrestato a Londra

A Londra, il cantante dei Massive Attack è stato arrestato con l’accusa di aver espresso sostegno all’organizzazione Palestine Action, considerata un gruppo fuorilegge. L’arresto è stato confermato dalle autorità locali senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dell’intervento. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha generato reazioni tra i sostenitori e i detrattori dell’organizzazione coinvolta.

Robert Del Naja, frontman dei Massive Attack, è stato arrestato con l’accusa di aver mostrato sostegno all’organizzazione fuorilegge Palestine Action. Il musicista co-fondatore della band trip-hop di Bristol, è finito in manette sabato pomeriggio, durante una manifestazione di massa a Trafalgar Square, nel centro di Londra, insieme ad altre duecento persone. Del Naja si trovava all’interno del corteo con un cartello sul quale era scritto “Mi oppongo al genocidio, sostengo l’azione per la Palestina”. Alcuni agenti di polizia lo hanno poi avvicinato per comunicargli l’arresto, prima di portarlo via dalla tra gli applausi e le acclamazioni dei presenti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Robert Del Naja è stato arrestato a Londra Harry Styles è stato nominato direttore artistico del Meltdown Festival di Londra. Prima di lui David Bowie, Robert Smith, Yoko Ono e Patti SmithL'artista ha dichiarato: "Il mio obiettivo come curatore è condividere la musica e l'arte che amo e celebrare la ricca storia del locale" Forse non... Morto Robert Duvall, è stato il duro del cinema americano tra “Il Padrino” e “Apocalypse Now”L’addio a una leggenda del cinema mondiale segna la fine di un’epoca dorata per la settima arte. Massive Attack Frontman Arrest in London | April 2026 #shorts