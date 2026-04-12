Nelle ultime settimane, la direzione dell'ospedale Rizzoli non ha convocato i rappresentanti sindacali, generando preoccupazioni tra il personale. Di fronte a numerosi problemi ancora aperti, i lavoratori hanno deciso di avviare uno stato di agitazione. La situazione si inasprisce mentre non ci sono state comunicazioni ufficiali sulle questioni irrisolte e sulle possibili soluzioni.

Troppi i problemi non risolti e la mancata convocazione da parte della direzione del Rizzoli. Così, dopo l’annuncio del rischio di avvio dello stato di agitazione in caso di mancata convocazione da parte della direzione dello Io, come fanno sapere Mario Iavazzi (Fp Cgil) e Umberto Bonanno (Uil Fpl), è stato ufficialmente dichiarato. "Gli straordinari sono bloccati e sono in via di valutazione eventuali scioperi. La situazione in Istituto è particolarmente critica – affermano i sindacalisti –: la Direzione non rispetta gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori e non è disponibile al confronto. In più occasioni...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rizzoli, troppi problemi: "Via allo stato di agitazione"

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