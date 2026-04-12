Rizespor-Gaziantep Bld lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 13 aprile 2026 alle 19:00 si disputa il match tra Rizespor e Gaziantep Bld, valido per il turno 29 della Superlig turca. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono disponibili anche le quote e i pronostici per questa partita. Si tratta di una sfida che chiude il programma di questa giornata, con le due squadre pronte a scendere in campo.

Turno numero 29 di superlig turca che nel suo posticipo del lunedì vede in programma la sfida tra Rizespor e il Gaziantep Bld. Il Karadeniz Atmacas? viene dal poker dato al Samsunspor nel recupero che vale un pezzo di salvezza un comodo margine di 10 punti sul terzultimo posto. La squadra di Ucar ha chiuso una brutta parentesi e gli manca pochissimo per archiviare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rizespor-Gaziantep Bld (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Rizespor-Gaziantep Bld (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 29 di superlig turca che nel suo posticipo del lunedì vede in programma la sfida tra Rizespor e il Gaziantep Bld.