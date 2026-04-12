Rizespor-Gaziantep Bld lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 19:00 si gioca il match tra Rizespor e Gaziantep Bld, valido per il 29º turno della superlig turca. La partita si svolge in un orario serale e rappresenta l'ultimo incontro della giornata di campionato. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono disponibili per le scommesse. I pronostici indicano una possibile sfida equilibrata tra le due squadre.

Turno numero 29 di superlig turca che nel suo posticipo del lunedì vede in programma la sfida tra Rizespor e il Gaziantep Bld. Il Karadeniz Atmacas? viene dal poker dato al Samsunspor nel recupero che vale un pezzo di salvezza un comodo margine di 10 punti sul terzultimo posto. La squadra di Ucar ha chiuso una brutta parentesi e gli manca pochissimo per archiviare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rizespor-Gaziantep Bld (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Gaziantep Bld-Kasimpasa (lunedì 09 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiSi chiude il ventunesimo turno di Superlig turca con la sfida tra il Gaziantep Bld e il Kasimpasa di Emre.