Rivoluzione Keychron | i file hardware delle tastiere diventano open

Keychron ha reso disponibili su GitHub i file tecnici relativi al design hardware di alcuni modelli di tastiere meccaniche, aprendo così l'accesso ai progetti di alcune sue periferiche. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle pratiche tradizionali nel settore, dove i dettagli tecnici rimangono spesso riservati. La mossa permette a sviluppatori e appassionati di visionare e modificare i progetti, ampliando le possibilità di personalizzazione e sviluppo.

Keychron ha deciso di scardinare i confini del mercato delle periferiche consumer pubblicando su GitHub i file tecnici relativi al design hardware di alcuni dei suoi modelli di tastiere meccaniche. La mossa prevede la condivisione di schemi elettrici, layout dei PCB e specifiche tecniche dettagliate, permettendo a sviluppatori e appassionati di accedere alla struttura elettronica reale utilizzata nella progettazione dei dispositivi. Oltre il semplice modding: l’accesso diretto al cuore elettronico. Fino a questo momento, la personalizzazione nel mondo delle tastiere meccaniche si era concentrata principalmente su elementi estetici o meccanici superficiali, come la sostituzione degli switch, l’aggiunta di keycap custom o l’inserimento di schiume per migliorare l’acustica (foam modding).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivoluzione Keychron: i file hardware delle tastiere diventano open Intel ritira la “silicona a pagamento”: stop a funzionalità hardware bloccate e revisione open source.Intel abbandona la “Silicona a Pagamento”: un colpo al cuore dell’Open Source L’abbandono di Intel On Demand, il sistema di attivazione a pagamento... Leggi anche: Rovina del calcio o rivoluzione? Gli schemi sui calci piazzati dell’Arsenal diventano un caso di studio