In Germania, una squadra di prima divisione ha nominato per la prima volta una donna come allenatrice della squadra maschile. Prima di questa nomina, la stessa figura aveva ricoperto il ruolo di prima vice allenatrice in Bundesliga e aveva recentemente allenato la squadra U19 del club. La decisione rappresenta un momento storico nel calcio tedesco, segnando un cambiamento significativo nelle scelte tecniche del campionato.

L’Union Berlino ha sancito una svolta senza precedenti nel calcio europeo affidando la guida tecnica della prima squadra maschile a Marie-Louise Eta, figura che fino al 2023 aveva ricoperto il ruolo di prima vice allenatrice in Bundesliga e che ha recentemente guidato la formazione U19 del club. La decisione arriva nel momento di massima crisi sportiva per l’?eidenheim, dopo la sconfitta subita che ha condotto all’esonero di Baumgart, segnando un punto di non ritorno per la gestione tecnica dell’?eidenheim stesso. La rivoluzione tedesca e il nuovo assetto dell’Union. Il percorso di Marie-Louise Eta verso la panchina dell’Union Berlino non è un evento isolato, ma il culmine di una progressione interna iniziata con la gestione delle giovanili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoluzione in Bundesliga: Marie-Louise Eta fa la storia in Germania

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