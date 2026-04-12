Un gruppo di scienziati di diverse nazionalità ha annunciato di aver identificato il primo uovo fossile con un embrione di Listrosauro, un dinosauro preistorico. La scoperta risolve un mistero di lunga data nel campo della paleontologia e fornisce nuove informazioni sulla riproduzione di questa specie. L’analisi ha confermato la presenza di un embrione ancora conservato all’interno dell’uovo, portando a un avanzamento nello studio di questi antichi rettili.

Un team internazionale di ricercatori ha risolto un enigma paleontologico che durava da decenni, identificando con certezza il primo uovo fossile contenente un embrione di Listrosauro. Il reperto, risalente a 252 milioni di anni fa nel periodo del Triassico inferiore, è stato analizzato grazie alla tomografia a raggi X del sincrotrone presso l’ESRF di Grenoble, permettendo di osservare l’interno del fossile senza danneggiarlo. La scoperta, avvenuta nel bacino del Karoo in Sudafrica, rivela un piccolo organismo appallottolato all’interno di un guscio che non presentava la durezza tipica dei gusci dei dinosauri, ma una consistenza più morbida e cuoiosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivelato il segreto del Listrosauro: l’uovo che salvò i mammiferi

Che cosa c’è dentro il primo uovo di un antenato dei mammiferiIdentificato il primo uovo fossile contenente un embrione di Lystrosaurus (Listrosauro) risalente a 252 milioni di anni (periodo Triassico inferiore).

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