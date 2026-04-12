È stato ritrovato a Roma Andrea Lossi, 65 anni, di Forte dei Marmi, scomparso mercoledì scorso. La famiglia aveva rivolto appelli sui social e in televisione per chiedere informazioni sulla sua scomparsa. La voce di Lossi al telefono era rotta dal pianto mentre parlava con i familiari, che si sono mostrati subito preoccupati per la sua sparizione.

Di là dal telefono la voce rotta dal pianto nel risentire i propri familiari. È stato ritrovato a Roma Andrea Lossi, 65 anni di Forte dei Marmi, scomparso da casa mercoledì scorso e la cui famiglia aveva lanciato un appello via social e anche attraverso "Chi l’ha visto?". E’ stata proprio la figlia Benedetta con un post su Facebook (ed un esultate "Abbiamo ritrovato il babbo!") ad annunciare il lieto fine di una vicenda che ha tenuto tanti col fiato sospeso, scatenando una virtuosa serie di ricondivisioni della foto dell’uomo al fine di agevolare le ricerche. Da un’analisi delle videocamere era chiaro che Lossi si fosse volontariamente allontanato salendo su un treno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritrovato Andrea Lossi. Era arrivato fino a Roma

Disperso a Forte dei Marmi: appello della famiglia per ritrovare Andrea LossiFORTE DEI MARMI (LUCCA) – Sono ore d’ansia per la famiglia di Andrea Lossi, artigiano 65enne di Forte dei Marmi (Lucca) che manca dalla sua...

Era scomparso da Roma alcuni giorni fa, ritrovato ad ArezzoI carabinieri hanno individuato e aiutato un 44enne che si era allontanato dalla propria abitazione percorrendo molti chilometri.