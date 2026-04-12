Ieri sera, nella sala conferenze del Museo del Rock, si è tenuto un dibattito dedicato alle esperienze di chi decide di tornare in Calabria. La rassegna Cura d’arte ha ospitato interventi di diversi partecipanti che hanno condiviso le proprie storie e riflessioni sul tema. L’evento ha offerto uno spazio di confronto su come l’arte possa accompagnare e rappresentare questa scelta di vita.

Ieri sera, presso la sala conferenze del Museo del Rock, il dibattito sulle dinamiche del ritorno in Calabria ha preso forma attraverso la rassegna Cura d’arte. L’appuntamento di aprile ha protagonisti giovani autori e docenti impegnati a decodificare il concetto di legame con il territorio, trasformando l’esperienza dell’emigrazione universitaria in un punto di partenza per nuove scelte di vita locali. La prospettiva artistica tra stasi e movimento. Il percorso di riflessione è stato aperto da Elisa Chiriano, che ha guidato la serata introducendo il tema delle radici come fondamenta dell’esperienza umana, richiamando la filosofia della restanza di Vito Teti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorno in Calabria: l’arte e la sfida di chi sceglie di restare

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