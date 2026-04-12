RISULTATI | TNA Rebellion 2026

Da zonawrestling.net 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si è svolta l’ottava edizione di Rebellion, un evento di wrestling trasmesso dal Wolstein Center di Cleveland, Ohio. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e ha suscitato l’interesse degli appassionati del settore. La serata ha incluso vari incontri e momenti di spettacolo, attirando un pubblico presente in loco e spettatori da casa. La manifestazione si è conclusa con i risultati delle varie sfide disputate.

La scorsa notte è andata in onda l’ottava edizione di Rebellion, nel Wolstein Center in quel di Cleveland, Ohio. L’evento, come è ormai consuetudine in casa TNA, ha visto coinvolti anche wrestler della WWE. L’evento si è aperto con uno dei due match più attesi, ovvero la contesa tra Cedric Alexander e il campione Leon Slater per il titolo X-Division. Come main event invece lo sfidante veterano Eddie Edwards si è scontrato con Mike Santana, al suo terzo mese con la cintura dopo il regno lampo di 32 giorni dello scorso inverno.Come sarà andata a finire? – Hardcore Country match: Elegance Brand (Ash by Elegance, Heather by Elegance & M by...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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I pronostici di TNA Rebellion 2026Ed eccoci cari amici di Zona Wrestling con quella che è di fatto la preview di TNA Rebellion 2026.

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