Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Genoa batte il Sassuolo In campo Parma e Napoli

Nella giornata di oggi sono stati disputati diversi incontri di Serie A, con il Genoa che ha sconfitto il Sassuolo in una delle partite in programma. Sul campo sono scesi anche il Parma e il Napoli, mentre in altri stadi si sono svolti gli incontri del campionato italiano. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati e l’andamento delle partite della stagione 202526.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Genoa batte il Sassuolo. In campo Parma e Napoli Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince il Genoa, in campo Pisa Cagliari e Sassuolo Bolognadi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Parma GenoaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... La prima gioia di Niclas FÜLLKRUG! Milan-Lecce 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights