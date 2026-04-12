Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Como ospita l’Inter la Juve assiste

Nella giornata di oggi si sono svolti diversi incontri validi per la Serie A 202526. Il Como ha giocato in casa contro l’Inter, mentre la Juventus ha assistito alla partita di un’altra squadra. Sono stati aggiornati i risultati dei match, con particolare attenzione alle prestazioni delle squadre e agli esiti delle partite più attese del campionato italiano. Le partite sono state trasmesse in diretta, permettendo agli appassionati di seguire gli sviluppi in tempo reale.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como ospita l’Inter, la Juve assiste Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Juve ko allo Stadium contro il Como, in campo ora Lecce InterGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Como e Napoli riaccendono la corsa Champions, l’Inter batte il Genoadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...