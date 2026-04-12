Risultati elezioni Ungheria 2026 exit poll e proiezioni in tempo reale Chi vince tra Orban e Magyar

Alle ore 19:00 di oggi, in Ungheria si sono chiusi i seggi elettorali per le elezioni del 2026. I primi exit poll indicano una partecipazione record, con un’affluenza senza precedenti rispetto alle tornate elettorali precedenti. Le proiezioni in tempo reale suggeriscono una sfida tra il candidato del partito al governo e l’opposizione, con risultati ancora da confermare ufficialmente. La scrutinazione prosegue e si attende l’esito ufficiale delle votazioni.

Roma, 12 aprile 2026 – Alla chiusura dei seggi in Ungheria si registra il primo dato record di queste elezioni, che si apprestano a passare alla storia per un'affluenza senza precedenti. Alle 17, secondo i media locali, aveva votato il 74% degli aventi diritto, una percentuale che supera quella totale della precedente consultazione, che a fine giornata era stata del 69,5%. Il dato va oltre anche il precedente storico del 1990, quando alle prime elezioni libere e multipartitiche dopo la caduta del Muro di Berlino, il 65,1% degli ungheresi si recò alle urne. Ma già prima che si conosca l’esito del voto infiamma la polemica con accuse e controaccuse di brogli.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Risultati elezioni Ungheria 2026, exit poll e proiezioni in tempo reale. Chi vince tra Orban e Magyar Risultati ufficiali referendum marzo 2026: dagli exit poll alle proiezioni in tempo reale, dai dati parziali a quelli definitiviIl 23 marzo 2025 partono gli exit poll e le proiezioni in tempo reale fino ai risultati definitivi, ecco gli orari e dove vederli Il 23 marzo 2026...