Rischio esondazione sulla SP177 | piano d’urgenza per la sicurezza

I tecnici hanno effettuato questa mattina un sopralluogo sulla strada provinciale 177, nel comune di Caselette, vicino al confine con Val della Torre. Durante l’ispezione, è stata rilevata una criticità legata a un rischio di esondazione nel tratto interessato. In risposta a questa situazione, è stato predisposto un piano di emergenza per garantire la sicurezza della zona e prevenire eventuali danni.

Un sopralluogo tecnico condotto questa mattina, domenica 12 aprile 2026 alle ore 11:00, ha messo in luce una criticità idraulica lungo la strada provinciale 177, nel territorio di Caselette, al confine con Val della Torre. Il sindaco Pacifico Banchieri e il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo si sono recati sul posto, precisamente al chilometro 7+800, per valutare l’accumulo di detriti sotto le arcate del passaggio che attraversa il rio locale. L’intervento mira a prevenire potenziali esondazioni della carreggiata e delle proprietà private in caso di precipitazioni intense. Gestione dell’emergenza e interventi sulla viabilità provinciale. La priorità assoluta definita dalle autorità locali riguarda la rimozione immediata del materiale accumulato sotto l’attraversamento idraulico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rischio esondazione sulla SP177: piano d’urgenza per la sicurezza Ternana, a rischio l’utilizzo del Liberati: “Riunione d’urgenza convocata dal Prefetto”. Focus sulla sicurezzaIl sindaco Stefano Bandecchi: “Occorre chiarire alcuni punti che in questo momento renderebbero difficile giocare le gare casalinghe” Una riunione a... Difesa in crisi: piano d’urgenza per blindare la sicurezza nazionaleIl della sicurezza nazionale sta affrontando una fase di profondo ricalcolo strutturale dopo le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa,...