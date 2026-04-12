Riparte la Global Sumud Flotilla il buon vento di Reggio Calabria all' equipaggio della Snap

La Global Sumud Flotilla ha ripreso il suo percorso, con partenza dalla città di Reggio Calabria, diretta verso Gaza. Anche sul territorio locale sono stati avviati i preparativi degli equipaggi di terra, coinvolti nell’iniziativa pacifista finalizzata alla liberazione del popolo palestinese. Questa è la seconda volta che la missione riparte, con l’obiettivo di raggiungere le acque del Mediterraneo e proseguire verso la destinazione prevista.

Da Reggio Calabria a Gaza, anche sul nostro territorio è iniziata l'attività degli equipaggi di terra della Flotilla, missione pacifista per la liberazione del popolo palestinese che sta riprendendo la via del mare per la seconda volta.Un'azione che coinvolge oltre 50 paesi in tutto il mondo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it La Global Sumud Flotilla riparte da Ancona. A bordo medici, costruttori ed educatoriA chiederli, fa sapere il Coordinamento Marche per la Palestina, sono stati gli stessi abitanti di Gaza.