Riparato il guasto alla cabina Fiera 1 garantito il funzionamento dei lampioni di via Ruggero Marturano

Un intervento di manutenzione in emergenza consente di risolvere un guasto di ingente entità e di mantenere in funzione gli impianti di illuminazione nella zona compresa tra via Ammiraglio Rizzo e via Ruggero Marturano. Le attività sono state completate dagli operatori della direzione Pubblica.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Riparato il guasto alla caldaia della maternaUn guasto improvviso alla caldaia, il trasferimento temporaneo delle classi e una riorganizzazione lampo.

Carenza idrica: riparato il guasto alla condotta regionale, acqua in arrivo entro due oreRipristinata la condotta dopo la rottura improvvisa di ieri: il servizio idrico tornerà alla normalità entro due ore.