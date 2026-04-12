Riparare crepe con loro | vere storie di violenza sulle donne raccolte da Ebano Onlus e narrate attraverso teatro danza e dibattito

Un progetto teatrale e di dibattito mette in scena le testimonianze di donne che hanno vissuto violenze, raccolte dall’associazione Ebano Onlus, composta interamente da volontari. Le storie vengono raccontate attraverso performance di teatro e danza, con l’obiettivo di sensibilizzare e offrire uno spazio di ascolto. L’iniziativa si svolge in diverse realtà, coinvolgendo il pubblico in un confronto diretto sulle esperienze di violenza e sulle modalità di tutela.