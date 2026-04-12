Settant’anni di storia, impegno e comunità. L’associazione Civile "Rinascita" di Cafaggio si prepara a celebrare un traguardo importante con una giornata di iniziative in programma domenica 19 aprile al Circolo Arci – Casa del Popolo di Cafaggio, in via del Ferro 26. Un appuntamento che era inizialmente previsto per lo scorso dicembre e poi rinviato per motivi organizzativi, ma che oggi torna con un programma pensato per ripercorrere le tappe di una realtà ancora attiva e profondamente radicata nel territorio. L’associazione, fondata ufficialmente nel 1955, nacque con l’obiettivo di "sollecitare e promuovere il sano impiego del tempo libero dal lavoro, stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i lavoratori".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Rinascita" di Cafaggio 70 candeline di comunità. Impegno e condivisione

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