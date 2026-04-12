Rifiuti in strada all' alba incastrato il furbetto seriale | 4.500 euro di multa e addio patente

All’alba, nelle strade di Roè Volciano, sono stati trovati rifiuti abbandonati da un uomo che si è ripetutamente comportato in questo modo per circa tre mesi. La polizia ha identificato il responsabile e, a suo carico, è stata applicata una multa di 4.500 euro e la revoca della patente di guida. L’indagine ha portato alla scoperta di questa serie di abbandoni clandestini, che si sono verificati nelle ore notturne.