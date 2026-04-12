Rifiuti in strada all' alba incastrato il furbetto seriale | 4.500 euro di multa e addio patente
All’alba, nelle strade di Roè Volciano, sono stati trovati rifiuti abbandonati da un uomo che si è ripetutamente comportato in questo modo per circa tre mesi. La polizia ha identificato il responsabile e, a suo carico, è stata applicata una multa di 4.500 euro e la revoca della patente di guida. L’indagine ha portato alla scoperta di questa serie di abbandoni clandestini, che si sono verificati nelle ore notturne.
Per ben tre mesi ha approfittato delle ombre dell'alba per abbandonare la sua spazzatura in giro per il Comune di Roè volciano. Credeva, il trasgressore seriale, che agire quando il paese è ancora addormentato gli avrebbe permesso di farla franca. Si sbagliava: la Polizia Locale della Valle.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Piazzale Stazione: incastrato dalle telecamere il "furbetto" dei rifiuti organiciL’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, porgendo formalmente le proprie scuse e collaborando con le autorità.