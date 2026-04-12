Rifiuti a Imperia | errore sul PNRR rischia di far lievitare le bollette

A Imperia, la gestione dei rifiuti è sotto accusa da parte di due consiglieri regionali del Partito Democratico. Essi hanno criticato pubblicamente la mancanza di chiarezza nell’amministrazione locale riguardo alle procedure e alle decisioni prese sul tema. Inoltre, si segnala che un errore legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe comportare un aumento delle bollette per i cittadini.

I consiglieri regionali Enrico Ioculano e Davide Natale, entrambi legati al Partito Democratico, hanno lanciato un durissimo attacco contro la gestione dei rifiuti nella provincia di Imperia, denunciando una situazione di totale oscurità amministrativa. Al centro della polemica si trova il blocco del progetto per il biodigestore, che sta provocando un buco finanziario che rischia di ricadere direttamente sulle tasche degli abitanti del territorio. La questione ruota attorno a un errore tecnico che ha compromesso l’accesso ai fondi del PNRR. Secondo quanto evidenziato dai due esponenti del PD, il piano presentato per la realizzazione dell’impianto non rispettava i requisiti richiesti dal bando, una mancanza che appariva evidente già durante la fase di lettura delle norme tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti a Imperia: errore sul PNRR rischia di far lievitare le bollette Imperia 2025: 1.705 euro di bollette, la classifica ligureLa provincia di Imperia si conferma nel 2025 come un punto di riferimento per i costi energetici in Liguria, con una spesa media familiare... Leggi anche: Cos’è l’Ets che rischia di far aumentare le bollette e perché l’Italia vuole riformarlo