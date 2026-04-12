Rieti verso i playoff | stadio pieno e biglietti gratis per i giovani
Il prossimo fine settimana, domenica 12 aprile alle ore 16, lo stadio Manlio Scopigno ospiterà la partita tra il FC Rieti 1936 e l’Astrea. L’evento ha attirato l’attenzione di molti tifosi, con l’ingresso gratuito riservato ai giovani. La presenza di un pubblico numeroso si prevede per questa sfida valida per la corsa ai playoff.
Il Manlio Scopigno si prepara a vivere un pomeriggio di grande fermento sportivo questo fine settimana, domenica 12 aprile, quando alle ore 16 il FC Rieti 1936 affronterà l’Astrea. La sfida non rappresenta solo un normale impegno di campionato, ma un passaggio fondamentale per le ambizioni amaranto-celesti, che puntano a conquistare la quarta posizione in classifica per assicurarsi un posto nei playoff. Un piano sociale per riempire lo stadio. L’iniziativa lanciata dalla società mira a trasformare il match in un evento di aggregazione che coinvolga l’intera comunità rietina, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni. Per favorire la...🔗 Leggi su Ameve.eu
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