Riempie il borsone e tira dritto alle casse | fermato prima della fuga all' Esselunga di via Ambrosoli

Un uomo è stato fermato ieri pomeriggio all'Esselunga di via Ambrosoli a Como, dopo aver tentato di uscire dal supermercato senza pagare. La merce, nascosta nel borsone, è stata trovata prima che potesse allontanarsi. La sicurezza ha bloccato l'uomo prima che raggiungesse le uscite, e le forze dell'ordine sono state chiamate sul posto. La merce è stata riconsegnata al negozio.