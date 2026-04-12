Riempie il borsone e tira dritto alle casse | fermato prima della fuga all' Esselunga di via Ambrosoli
Un uomo è stato fermato ieri pomeriggio all'Esselunga di via Ambrosoli a Como, dopo aver tentato di uscire dal supermercato senza pagare. La merce, nascosta nel borsone, è stata trovata prima che potesse allontanarsi. La sicurezza ha bloccato l'uomo prima che raggiungesse le uscite, e le forze dell'ordine sono state chiamate sul posto. La merce è stata riconsegnata al negozio.
Furto al supermercato nel pomeriggio di ieri a Como, in via Carloni, dove un uomo è stato fermato dalla sicurezza dopo aver tentato di uscire senza pagare con merce nascosta nel borsone.Il tentativo di furtoL’episodio è avvenuto intorno alle 17, quando una volante è stata inviata sul posto a.🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Botte alla compagna. Fermato prima della fuga
Leggi anche: Via Mitolo, il cantiere della discordia: tra ricorsi al Tar e un antico cimitero, il Comune di Bari tira dritto