Riconoscimenti a 15 anni è Alfiere della Repubblica | Tommaso Lavecchia e la sua passione per l' astronomia

A 15 anni, Tommaso Lavecchia di San Miniato è stato nominato tra i 28 Alfieri della Repubblica dal presidente della Repubblica. La nomina è stata assegnata in riconoscimento dei meriti civici, culturali e sociali. Lavecchia si interessa di astronomia e ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per le sue attività e passione in questo settore.

A soli 15 anni, Tommaso Lavecchia, originario di San Miniato, è stato nominato tra i 28 Alfieri della Repubblica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un riconoscimento prestigioso conferito ai giovani distintisi per meriti civici, culturali e sociali.Il giovane si è fatto notare per.🔗 Leggi su Pisatoday.it La poetessa Jasmeen Alfiere della Repubblica a 16 anni: “Racconto in versi i pensieri dei giovani”Reggio Emilia, 11 aprile 2026 – “Sono fiera di me stessa e mi sento davvero importante a ricevere questo riconoscimento che desideravo.