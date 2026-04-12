Ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise | impegnati anche sub e Guardia costiera Domenico Racanati di Bisceglie

Sono passati undici giorni dall’incidente in cui un ponte sulla statale 16 è crollato nel Molise, causando la dispersione di un uomo di 53 anni originario di Bisceglie. Le ricerche continuano senza sosta e coinvolgono anche subacquei e personale della Guardia costiera. Al momento, non sono stati trovati segni di rientro o di sopravvivenza, e le operazioni di ricerca proseguono nel tentativo di ritrovare il disperso.

È l’undicesimo giorno di ricerche. Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie, è disperso a causa del crollo del ponte stradale sulla statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia. Anche i sub dei pompieri e i militari della Guardia costiera sono impegnati nel cercare, tra il fiume e i detriti del disastroso cedimento. Ma a parte la targa dell’automobile e il parafango, finora non è stato rinvenuto nulla. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo Ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: impegnati anche sub e Guardia costiera Domenico Racanati, di Bisceglie proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: impegnati anche sub e Guardia costiera Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie