Ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise | impegnati anche sub e Guardia costiera Domenico Racanati di Bisceglie Oggi allerta arancione in gran parte della regione per rischio idrogeologico

Sono passati undici giorni da quando un ponte sulla statale 16 in Molise è crollato, provocando la dispersione di un uomo di 53 anni proveniente dalla Puglia. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e coinvolgono sub e unità della Guardia costiera. Nel frattempo, la regione ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico in molte zone, a causa delle intense piogge.

È l’undicesimo giorno di ricerche. Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie, è disperso a causa del crollo del ponte stradale sulla statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia. Anche i sub dei pompieri e i militari della Guardia costiera sono impegnati nel cercare, tra il fiume e i detriti del disastroso cedimento. Ma a parte la targa dell’automobile e il parafango, finora non è stato rinvenuto nulla. In quella zona, come per gran parte del Molise, oggi codice arancione per rischio idrogeologico. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo Ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: impegnati anche sub e Guardia costiera Domenico Racanati, di Bisceglie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: impegnati anche sub e Guardia costiera Domenico Racanati, di Bisceglie. Oggi allerta arancione in gran parte della regione per rischio idrogeologico Leggi anche: Ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: impegnati anche sub e Guardia costiera Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie