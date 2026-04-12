Riccardo Cremonesi alfiere della Repubblica a 17 anni Salvò un compagno con la manovra di Heimlich vista sul telefonino
A soli 17 anni, uno studente è stato insignito della qualifica di alfiere della Repubblica dopo aver salvato un compagno in difficoltà. L’intervento è avvenuto grazie alla manovra di Heimlich, appresa guardando un video sul telefonino. L’episodio si è svolto in un liceo di un comune della provincia di Pavia, dove il giovane ha dimostrato prontezza e sangue freddo in una situazione di emergenza.
San Martino Siccomario (Pavia) – Il bistrattato cellulare talvolta può salvare una vita. Parafrasando un vecchio slogan pubblicitario è quello che è accaduto in una classe di una scuola superiore di Pavia dove un ragazzo si era imbattuto per caso nella manovra di Heimlich che gli era apparsa sul telefono e poco dopo l’ha messa in pratica salvando un compagno di classe che stava soffocando. Quel ragazzo è Riccardo Cremonesi, studente di 17 anni che a luglio raggiungerà la maggiore età e che il 7 maggio andrà a Roma a ritirare l’attestato d’onore di alfiere della Repubblica che viene tributato ai giovani che hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Docente salva uno studente di undici anni dal soffocamento con la manovra di HeimlichUno studente di undici anni ha rischiato il soffocamento a causa dell'ingestione di una merendina.
Aiuta i bambini con i compiti e viene nominato Alfiere della Repubblica: la storia di Ludovico, 19 anni di MarscianoLudovico Natalizi residente a Marsciano è stato nominato alfiere della Repubblica “per la generosità e la semplicità con cui dedica il proprio tempo...