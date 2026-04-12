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© Cms.ilmanifesto.it - Ricama e cuci, ancestralità del presente

Regno Unito, Kate visita un lanificio e ricama un grande copriletto(LaPresse) Martedì, la principessa del Galles Kate Middleton si è cimentata nel ricamo in un lanificio di Haverfordwest, nel Galles.

Fidanza attacca Il Fatto: “Taglio e cuci di un’intervista di 3 anni fa…”Carlo Fidanza replica alle accuse lanciate dal giornale diretto da Marco Travaglio.