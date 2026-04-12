Riaprono I Giardini di Villa della Pergola i più belli d'Italia con la fioritura di 40 varietà di glicine

I Giardini di Villa della Pergola sono stati riaperti al pubblico, presentando una fioritura di circa 40 varietà di glicine. La stagione primaverile offre ai visitatori la possibilità di ammirare le piante in piena fioritura. Tra le novità di quest’anno, è stata introdotta la Glicine Masterclass Experience, un percorso dedicato a coloro che desiderano vivere da vicino il periodo di piena fioritura tra aprile e maggio.