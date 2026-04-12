Reversibilità | Cassazione decide il riparto tra vedova ed ex moglie

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza, la numero 3955 del 2026, che riguarda la divisione delle pensioni di reversibilità. La decisione si concentra sul riparto tra la vedova e l'ex moglie divorziata, stabilendo nuove linee guida per il settore previdenziale. La pronuncia riguarda aspetti legati alla reversibilità delle pensioni e alle modalità di suddivisione tra i soggetti coinvolti.

La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza 39552026 della Sezione Lavoro, ha ridefinito i confini del diritto previdenziale riguardante la divisione delle pensioni di reversibilità tra coniuge superstite e ex coniuge divorziato. Il provvedimento interviene su un caso emblematico che vede contrapposti i diritti economici derivanti da due diversi legami matrimoniali, stabilendo che la durata del vincolo non può essere l’unico parametro per spartire le risorse previdenziali. Il contenzioso è scaturito dalla scomparsa di un pensionato, evento che ha attivato la richiesta di ripartizione del trattamento di reversibilità tra la moglie rimasta in vita e la prima moglie, ormai divorziata e titolare di un assegno dovuto per il precedente matrimonio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reversibilità: Cassazione decide il riparto tra vedova ed ex moglie Uccise a botte la moglie. La Cassazione decide sull’ergastolo a TarikUccise a botte la moglie 41enne Ilaria Maiorano a Osimo Tarik El Ghaddassi, 43 anni. Caso Tramontano: la Cassazione decide tra odio e premeditazioneAlessandro Impagnatiello affronta oggi, mercoledì 8 aprile 2026, il giudizio della Suprema Corte di Cassazione.